متحدث باسم الحوثيين: أمريكا تحرس إسرائيل وليس العالم

قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، لـ"رويترز"، إن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد مواقع وأهداف تابعة للحركة في اليمن غير مبررة، وشدد على أن الحركة ستواصل الرد عليها.



وذكر أن الجماعة كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل ضمن ما وصفه بأنه "حق طبيعي لليمن أمام المياه الإقليمية الدولية".



وأشار إلى أن تدخل الولايات المتحدة على الخط أضاف "المزيد من التصعيد".



واعتبر عبدالسلام أن الضربات الأمريكية "مبالغ فيها ولا مبرر لها"، ووصف الموقف الأمريكي بأنه "حراسة لإسرائيل وليس للعالم".



وقال "الضربات على اليمن من وجهة نظرنا انتهاك سافر لسيادة اليمن وعدوان خطير على الشعب اليمني، وما قام به الشعب اليمني في البداية هو استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل دون أن يكون هناك أي خسائر بشرية أو حتى مادية كبيرة، فقط منع السفن من المرور كحق طبيعي لليمن أمام المياه الإقليمية الدولية".