 جامعة طنطا: طلاب بكلية العلوم يشاركون في فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 - بوابة الشروق
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جامعة طنطا: طلاب بكلية العلوم يشاركون في فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

علاء شبل
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:43 م

أعلن رئيس جامعة طنطا محمود ذكى، تأهل فريق من الطلاب بمبادرة "باحثون ما قبل التخرج" بكلية العلوم بالجامعة للمشاركة في جائزة بيروت لأفضل عمل تطوعي عربي ضمن 3 مبادرات مجتمعية مصرية تشارك في فعاليات الجائزة خلال حفل ختام فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2024 بمدينة بيروت.

وهنأ رئيس جامعة طنطا الطلاب أعضاء الفريق الذي تم تأهيله للمشاركة فى فعاليات الجائزة والذى يضم الطلاب، نورهان فوزي محمد، دينا على زكريا، نهال السيد القلينى، شوقى على شوقى، وهبة الله ممدوح زينة، مشيداً بنبوغهم وتفوقهم، موضحاً أن هذه المبادرة خاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال لطلاب ما قبل التخرج، مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على توفير أشكال الدعم كافة لطلابها، لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية روح المنافسة وتشجيع الطلاب المبتكرين في كافة المجالات خاصة مجالات العلوم والتكنولوجيا، على المشاركة في المسابقات الدولية.

أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين بالجامعة محمد حسين، أن "باحثون ما قبل التخرج" هي مبادرة طلابية تابعة لكلية العلوم تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات وتهدف إلى تعليم الطلاب أساسيات البحث العلمي والنشر الدولي والتميز في مجال ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

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