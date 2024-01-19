 المدير التنفيذي للوحدة يزور بعثة الزمالك في الإمارات - بوابة الشروق
الجمعة 19 يناير 2024 6:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المدير التنفيذي للوحدة يزور بعثة الزمالك في الإمارات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 6:35 م

حرص عبدالله سالم المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي على زيارة بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال تدريبات الفريق التي أجريت مساء الجمعة على ملعب ال نهيان 

ويستعد الزمالك لمواجهة  الوحدة في الدورة الودية التي يخوضها بأبوظبي ضمن معسكر الاماراتي. 

وحرص سالم على الالتقاء بأحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة واطمئن من خلاله على بعثة الزمالك وكافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والتدريبات قبل مباراة السبت.

ونلتقي الزمالك السبت مع الوحدة،  فيما سيلعب الفائز من هذا اللقاء مه المتأهل عن الاتفاق السعودي وأم صلال القطري 

ويخوض الزمالك دورة أخرى في الامارات وهي كأس دبي للتحدي في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يناير الحالي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك