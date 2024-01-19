أردوغان يهاجم نتنياهو ويصفه بالفوهرر لقب هتلر وينتقد الغرب بسبب حرب غزة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب قصف إسرائيل المتواصل لقطاع غزة، واصفا إياه بـ "الفوهرر" أي القائد وهو اللقب الذي أطلقه هتلر على نفسه.

وشبه أردوغان نتنياهو بالفعل بالزعيم النازي في أواخر ديسمبر عندما تطرق في حديثه عن رد إسرائيل على حماس وجماعات أخرى، قتلت أشخاصا في إسرائيل خلال هجوم مفاجئ في 7 أكتوبر.

جدير بالذكر أنه قد تم قتل أكثر من 1200 شخص في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، وتم احتجاز نحو 240 كأسرى..

وردت إسرائيل بقصف ضخم وحملة عسكرية برية في غزة.

وقالت سلطات حماس في غزة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 24 ألف فلسطيني استشهدوا نتيجة الحرب هناك.

وأكد أردوغان أن الدول الغربية ظلت صامتة في مواجهة إسرائيل "التي تقتل بوحشية أطفال ورضع ونساء" في غزة.

وقال أردوغان، خلال مراسم تسليم منصات بحرية في محافظة يالوفا الواقعة غربي تركيا "لقد كانوا راضين بوضوح بمشاهدة الأعمال الوحشية التي ترقى إلي مستوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها اليوم الفوهرر نتنياهو وأعضاء حكومته، الذين أعماهم الدم والكراهية".

وأكد أردوغان على أن المجتمع الدولي خسر مصداقيته بعد فشله في وقف حرب غزة.