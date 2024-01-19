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فيتوريا: منتخب مصر أظهر وجهه الحقيقي أمام غانا

محمود باهي
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:43 ص

أشاد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بأداء اللاعبين بعد التعادل مع غانا 2/2 مساء الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا.

صرح فيتوريا عبر قناة بي إن سبورتس "أظهرنا الوجه الحقيقي وتحسن الأداء في الشوط الثاني وأبدينا إصرارا شديد رغم التأخر مرتين في النتيجة".

وشدد المدرب البرتغالي "لابد أن نستعد بجدية وتركيز للمباراة الثالثة بدليل فوز الرأس الأخضر على غانا في الجولة الأولى".

وأتم فيتوريا تصريحاته "مباراة غانا كانت مجهدة جدا للاعبين سيحصل اللاعبون على راحة ونبدأ الاستشفاء استعدادا للمباراة القادمة".

وكان منتخب مصر تعادل في أول مباراتين أمام موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة 2/2 ويلعب ضد الرأس الأخضر يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة.


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