أتلتيكو مدريد يكتسح الريال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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أكمل أتلتيكو مدريد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بعد فوزه المثير على ريال مدريد 4/2 مساء الخميس بعد التمديد لشوطين إضافيين.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف صامويل لينو في الدقيقة 39، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف سجله الحارس يان أوبلاك بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1 / 1.

وتقدم أتلتيكو مدريد مجددا بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 57 قبل أن يدرك خوسيلو التعادل مجددا للريال في الدقيقة 82 ويمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين سجل أتلتيكو مدريد هدفين لأنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي في الدقيقتين 100 و119 ليكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية على حساب حامل اللقب في الموسم الماضي.

ورد أتلتيكو مدريد أيضا بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 5 الأسبوع الماضي في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولحق أتلتيكو مدريد بسبعة أندية أخرى تأهلت لدور الثمانية وهي برشلونة وإشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.

كان ريال مدريد الأكثر خطورة والأقرب للمرمى طوال أحداث الشوط الأول حيث حرمت العارضة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل هدف مبكر بعد مرور 11 دقيقة.

وفي الدقيقة 20 أنقذ السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد مرماه من فرصة مزدوجة محققة أمام الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور.

دخل فريق أتلتيكو مدريد أجواء اللقاء متأخرا ولكن محاولاته لم تكن بالخطورة الكافية بل ثلاثة اختبارات سهلة للغاية للحارس الأوكراني أندري لونين بعد رأسية من رودريجو دي بول وركلة مقصية من ألفارو موراتا وتسديدة طائشة من ساؤول نيجيز.

وسط صحوة أتلتيكو مدريد باغت فيدريكو فالفيردي الجميع بتسديدة قوية أمسكها يان أوبلاك بثبات.

ولكن دي بول لعب كرة عرضية غير أنتونيو روديجير مدافع ريال مدريد مسارها لتصل إلى صامويل لينو ليكملها بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

لم يهتز ريال مدريد أمام هذه الصدمة بل أدرك التعادل سريعا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي لعب كرة عرضية تعامل معها أوبلاك برعونة لتدخل المرمى بعد خطأ ساذج من حارس المرمى السلوفيني.

بدأ الشوط الثاني بإيقاع سريع ومثير وهجوم متبادل بين الفريقين وتقدم أتلتيكو مجددا في النتيجة بعد تمريرة من جريزمان ارتبك لونين وروديجير في التعامل معها ليكملها موراتا بقدمه في الشباك بعدها سدد نفس اللاعب كرة بيسراه فوق العارضة.

وبلغت الإثارة ذروتها في آخر ربع ساعة حيث حرمت العارضة البرازيلي رودريجو من تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 75 وبعدها بثلاث دقائق تصدى أندري لونين لفرصة محققة أمام أنطوان جريزمان.

وبلمسة ذكية مرر جود بيلينجهام كرة من الجهة اليسرى إلى زميله خوسيلو ليكملها في الشباك مسجلا هدف التعادل ليكافئ مدربه كارلو أنشيلوتي على الدفع به في الشوط الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ أوبلاك مرماه من فرصة هدف قاتل لفينيسيوس جونيور كما تصدى لونين بثبات لمحاولة أخيرة من أتلتيكو ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

في الشوط الإضافي الأول، سدد ماركوس يورينتي كرة قوية أمسكها أندري لونين بثبات، ورد فينيسيوس جونيور بتسديدة بجوارالقائم الأيمن.

لكن جريزمان أعاد التقدم مجددا لفريقه بمجهود فردي حيث توغل من الجهة اليمنى ومر من فينيسيوس قبل أن يسدد بقوة في شباك الأوكراني لونين ليفجر فرحة جديدة في مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو، وبعدها سدد رودريجو ريكيلمي كرة طائشة بعيدا عن مرمى ريال مدريد.

واصل الضيوف سعيهم لإدراك التعادل للمرة الثالثة حيث أضاع بيلينجهام فرصة قريبة أمام مرمى أوبلاك، وبعدها هز البديل الآخر داني سيبايوس شباك أتلتيكو مدريد ولكن فرحته لم تكتمل بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد بالإشارة بالتسلل ضد زميله بيلينجهام.

واندفع لاعبو ريال مدريد بكثافة عددية كبيرة تاركين مساحات واسعة في خط الدفاع استغلها أتلتيكو في هجمة مرتدة انتهت بهدف رابع بفضل تعاون مثمر بين البديلين ممفيس ديباي الذي مرر كرة لزميله رودريجو ريكيلمي ليسدد بسهولة في الشباك.