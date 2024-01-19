جمعية المؤلفين والملحنين تهنئ الموسيقار صلاح الشرنوبي بعد تكريمه في السعودية

تقدم مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بالتهنئة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، بعد تكريمه من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا عبر منشور له على حساب الجمعية بموقع فيسبوك: "هذا التكريم مستحق بجدارة عن أعماله الرائعة طوال مسيرته الفنية وتقديمه لأشهر الأعمال الغنائية لأشهر المطربين المصريين والعرب".

واختتم مجلس إدارة الجمعية منشوره قائلا: "يتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بجمعية المؤلفين والملحنين بأفضل التمنيات للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي بأن يصاحبه التوفيق والنجاح دائما"

يذكر أن هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، نظمت حفلا بعنوان «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، والذي شهد تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشارك في الحفل عدد من المطربين بغناء ألحان "الشرنوبي"، وهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، وأقيم الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.