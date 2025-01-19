الخارجية القطرية: المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى بريطانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، للطرف الإسرائيلي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المفرج عنهن ثلاث مواطنات إسرائيليات؛ تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار».

تعليقا على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة. نؤكد أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الاسرائيلي وهم ثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 19, 2025

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ.

ورصدت قناة «الجزيرة» فرحة الفلسطينيين ببدء وقف إطلاق النار في غزة، حيث عبّروا عن سعادتهم مهللين بتكبيرات العيد وغناء نشيد «موطني».

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

وفي وقت سابق، نشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».