نائب رئيس الوزراء الكرواتي يستقيل بعد فيديو لإطلاق النار من سيارة

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استقال نائب رئيس الوزراء الكرواتي جوزيب دابرو اليوم السبت بعد ظهور لقطات فيديو له وهو يطلق النار من مسدس من سيارة متحركة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن دابرو على فيسبوك أنه سيتنحى دون الإشارة على وجه التحديد إلى طبيعة الحادث.

وكتب دابرو أنه يدرك أن الظروف "التي أجد نفسي فيها تضع عبئا إضافيا على كل من الحكومة وحزبي".

وأضاف أنه لذلك لا يريد أن يصرف "وضعه الشخصي" الانتباه عن "الأولويات الرئيسية للحكومة".

ويظهر الفيديو دابرو ، الذي كان أيضا وزيرا للزراعة ، في مقعد الراكب خلال رحلة ليلية على طريق ريفي.

وشوهد وهو يطلق عدة طلقات من خلال النافذة المفتوحة في المناظر الطبيعية المظلمة بمسدس ، وكان يضحك وهو يفعل ذلك.

وينتمي دابرو إلى حركة الوطن القومية، التي تشارك في حكم العاصمة الكرواتية زغرب.

وأضر الحادث بسمعة حكومة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش المحافظة التي عانت من هزيمة ثقيلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.