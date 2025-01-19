مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية، عمليا لإجراءات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم الأحد.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية: «استلمنا قائمة بالأسرى الأمنيين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم من السجون»، مضيفة أن وحدة «نحشون» ستنقل الأسرى إلى سجن عوفر بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة.

وبينت أن الصليب الأحمر سينقل الأسرى الفلسطينيين من عوفر إلى الضفة.

وأشارت الى أنه على الأسرى الفلسطينيين الانتظار في عوفر حتى وصول الأسيرات المحتجزات وإطلاق سراحهم من قطاع غزة.

وسيتم تجميع الأسرى في مجمع مخصص، وسيخضعون لإجراءات تحديد الهوية وفحوصات طبية من قبل فرق طبية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

ونشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تسليم أسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، للطرف الإسرائيلي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المفرج عنهن ثلاث مواطنات إسرائيليات؛ تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار».