 تدعيم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة أشعة حديثة - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2025 9:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تدعيم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة أشعة حديثة

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 9:37 ص

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وصول أربعة أجهزة أشعة للعمليات وخمسة أجهزة سونار وأجهزة أشعة نقالة إلى مستشفيات المحافظة.
وأضاف الدكتور بدر، أن مستشفى العريش العام تم تزويده بجهاز أشعة للعمليات وجهازي إيكو ودوبلر، فيما تم تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بجهاز أشعة للعمليات وجهازي دوبلر ونقال، ومستشفى نخل المركزي بجهاز أشعة للعمليات وجهاز دوبلر، ومستشفى بئر العبد النموذجي بجهاز أشعة للعمليات وجهاز إيكو.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الطبية لاستقبال أي إصابات محتملة من قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك