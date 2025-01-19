تدعيم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة أشعة حديثة

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وصول أربعة أجهزة أشعة للعمليات وخمسة أجهزة سونار وأجهزة أشعة نقالة إلى مستشفيات المحافظة.

وأضاف الدكتور بدر، أن مستشفى العريش العام تم تزويده بجهاز أشعة للعمليات وجهازي إيكو ودوبلر، فيما تم تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بجهاز أشعة للعمليات وجهازي دوبلر ونقال، ومستشفى نخل المركزي بجهاز أشعة للعمليات وجهاز دوبلر، ومستشفى بئر العبد النموذجي بجهاز أشعة للعمليات وجهاز إيكو.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الطبية لاستقبال أي إصابات محتملة من قطاع غزة.