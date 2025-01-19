وزير التموين يشكر المواطن ويطمئنه: لن تكون هناك أي زيادة بالأسعار في 2025

وجه شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للمواطن المصري على تحمله التحديات التي شهدتها البلاد، مطمئنا إياه بالعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»: «أتوجه بالشكر للمواطن المصري على تحمله كل التحديات التي شهدناها، وأطمئنه أننا إن شاء الله، سنعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار».

وتابع: « الإتاحة الموجودة اليوم لجميع المنتجات ستستمر وتتضاعف، وكذلك وجودنا في السوق لتقديم خدمات أفضل وسلع بأسعار تنافسية، ونؤكد أنه لن تكون هناك أي زيادة بالأسعار في 2025، وإن شاء الله، وإذا استطعنا إيصال الدعم لكل المستحقين فلن نتأخر».

بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أوضح أن أسواق اليوم الواحد، والتي تحولت في بعض المحافظات إلى يومين ستكون متواجدة، مشيرا إلى وصول عددها إلى حوالي 100 سوق في أقل من شهر، مع وجود رغبة في زيادتها إلى 200 سوق.

وأضاف أن أسواق رمضان في المحافظات ستكون من داخل سوق اليوم الواحد، وستتضمن «شنط» تتضمن مختلف المنتجات للمواطنين.

ولفت إلى إنشاء منطقة لوجستية كبيرة في بورسعيد وبني سويف، في إطار الشراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع الخاص؛ ستضم منافذ تجارية على غرار العلامات التجارية الكبيرة.