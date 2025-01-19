أبو عبيدة: كل محاولات دمج الاحتلال بالمنطقة ستواجه بطوفان الوعي والمقاومة المتجذرة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن كل محاولات دمج الاحتلال في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي والمقاومة المتجذرة والشعوب الحرة.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، في اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن اتفاق وقف إطلاق النار كان رغبة الكتائب منذ عدة أشهر.

وأوضح أنهم كانوا الأحرص على إنهاء الحرب لحفظ دماء الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الإبادة.

وشدد على أن الكتائب تلتزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، لكن ذلك مرهون بالتزام الاحتلال، ما يضع الجميع عند مستوى المسئولية، داعيا الوسطاء لإلزام الاحتلال بالاتفاق.

ووجه التحية لكل من ساند المقاومة وتحديدًا جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، التي فاجئت الاحتلال من مسافة آلاف الأميال.

كما وجه التحية لمن وصفهم بإخوة المعركة ورفقاء السلاح، حزب الله، قائلا إنه قدم تضحيات كبيرة في هذه المعركة بما جسد وحدة المصير والهدف.

وحيا إيران كذلك وانخراطها في المعركة عبر تقديم الدعم بكل السبل، وكذلك المقاومة الإسلامية في العراق، وأيضًا الفدائيين الأردنيين الذين اخترقوا الحدود مع الاحتلال.

وحرص أبو عبيدة على توجيه التحية للشعوب العربية والإسلامية وعلى مستوى العالم ممن دعموا غزة وانتصروا للقضية الفلسطينية.