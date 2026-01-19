صحيفة سنغالية: ماني أنقذ السنغال من عقوبات قاسية في نهائي أمم إفريقيا

كشفت صحيفة «senego» السنغالية، ساديو ماني لعب دورًا حاسمًا في إنقاذ منتخب بلاده من عواقب خطيرة، خلال مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب المغرب، والتي أُقيمت مساء الأحد على ملعب «مولاي عبد الله».

وكانت المباراة قد شهدت لحظات درامية في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما احتسب الحكم، بمساعدة تقنية الفيديو، ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، وهو القرار الذي أثار غضب لاعبي السنغال والجهاز الفني بقيادة بابي ثياو الذي طلب انسحاب لاعبيه قبل أن يقرر ماني رفض الانسحاب والعودة إلى أرض الملعب.

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب اللوائح التأديبية لـ«كاف»، فإن الانسحاب المتعمد من أرض الملعب أو رفض استئناف اللعب يُعد مخالفة جسيمة، ويترتب عليه اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا للمباراة، بغض النظر عن النتيجة في الملعب، إضافة إلى فرض غرامات مالية، وإيقافات محتملة على اللاعبين والمسؤولين، فضلًا عن عقوبات رياضية قد تطال الاتحاد المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة لاعبي السنغال للمباراة جاءت في توقيت حاسم، حيث أهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء المغرب، قبل أن ينجح بابي جاي في تسجيل هدف الفوز خلال الشوط الإضافي الأول، ليمنح السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية.

واختتمت «senego» تقريرها بالتأكيد على أن تصرف ساديو ماني لم يكن مؤثرًا فنيًا فقط، بل كان حاسمًا على مستوى الانضباط والالتزام باللوائح، بعدما أبعد شبح الخسارة الإدارية والعقوبات الثقيلة عن بطل إفريقيا.