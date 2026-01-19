مقتل شخصين وإصابة 84 جراء انفجار بمصنع في الصين

احتجزت الشرطة الصينية المسؤولين عن مصنع للصلب في منطقة منغوليا الداخلية بعد وقوع انفجار يوم الأحد أسفر عن مقتل شخصين ونقل 84 آخرين إلى المستشفى، بينما لا يزال ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون في مدينة باوتو اليوم الاثنين إن خزانا مضغوطا مخصصا لتخزين البخار والمياه ذات الحرارة العالية انفجر في المصنع.

ووقع الانفجار في مصنع تابع لشركة "باوجانج يونايتد ستيل" في مدينة باوتو حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وتسبب في هزات في المناطق المحيطة. وقال ممثل لمكتب المعلومات بمدينة باوتو في مؤتمر صحفي صباح الاثنين إن فريق إنقاذ يبحث عن الأشخاص الثمانية المفقودين.

وتعتبر شركة "باوجانج يونايتد ستيل" شركة كبرى مملوكة للدولة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.