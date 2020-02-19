فرقة يابانية تلغي حفلها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

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أعلنت فرقة "أراشي" الموسيقية اليابانية إلغاء حفل كان مقررا في العاصمة الصينية بكين في الربيع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المحور الجديد.

وذكرت مؤسسة جونى أند اسوشيتس منظمة حفل الفرقة - في بيان صادر في طوكيو - أن "أعضاء فرقة (أراشي) كانوا يتطلعون إلى لقاء الجماهير المحلية في الصين" ووصفت القرار بأنه "محزن".

وأضافت أنه كان من المقرر تنظيم الحفل في الاستاد الوطني الصيني الذي يعرف أيضا باسم "عش الطائر" الذي صمم خصيصا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "بكين 2008".

وكانت الحكومة اليابانية قد اختارت فرقة "اراشي" التي تتمتع بشعبية كبيرة في الصين لتكون سفير النوايا الحسنة لعام 2020 لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين طوكيو وبكين.

يذكر أن الفرقة المكونة من خمسة من الشباب أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف أنشطتها في نهاية العام الحالي.