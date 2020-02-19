2007 وفيات و74279 إصابة مؤكدة بكورونا في أحدث حصيلة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و136 حالة وفاة جديدة يوم أمس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2007 والإصابات المؤكدة إلى 74279 في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه من بين الوفيات، 132 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونج جيانج وشاندونج وقوانج دونج وقويتشو.

وأضافت اللجنة أن 11977 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة و5248 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 14376 شخصا.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 574418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، لا يزال 135881 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وتم تسجيل 62 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و22 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة؛ فيما غادر 4 مرضى في هونج كونج و 5 مرضى في ماكاو واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت اللجنة إلى أن مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس) سجلت 1693 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و132 حالة وفاة جديدة يوم أمس، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة في المقاطعة المنكوبة إلى 61682 حالة.

وأوضحت اللجنة أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة هوبي انخفض لليوم الـ15 على التوالي، حيث تم تسجيل 56 حالة إصابة جديدة فقط، مقارنة بإجمالي 890 حالة تم تسجيلها يوم 3 فبراير الجاري.

ولفتت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد تجاوز نظيره من الإصابات الجديدة المؤكدة لأول مرة في الصين، حيث شهد يوم أمس خروج 1824 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وهو رقم أعلى من عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في اليوم نفسه من فيروس كورونا الجديد والذي بلغ 1749 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للمرضى المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات حتى تهاية يوم أمس 14376 شخصا.