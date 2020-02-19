سيميوني: لم أشاهد من قبل هذا الحماس الهائل من جماهير أتلتيكو

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم انبهاره بالتشجيع الحماسي من الجماهير لفريقه في المباراة التي فاز فيها على ليفربول الإنجليزي 1 / صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني : "لم أر من قبل مثل هذا التشجيع الحماسي على مدار ثمانية أعوام قضيتها مع الفريق".

وأشار سيميوني إلى أن هذا التشجيع الرائع لعب دورا مهما في الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة ولكن الفريق سيواجه مهمة في غاية الصعوبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنافس.

وقال سيميوني : "أتلتيكو يلعب بشكل جماعي ككتلة واحدة بمعنى مشاركة كل خط في مساعدة باقي الخطوط في أداء المهام الموكلة إليهم. على سبيل المثال ، إذا لم يشارك المهاجمون في الجانب الدفاعي ، لن يستطيع الفريق تقديم هذا الأداء المميز".

وأوضح سيميوني أن فريقه قدم أداء جيدا في مواجهة فريق قوي وعنيد ، مشيرا إلى أن طريق الفريق للفوز بدأ قبل المباراة من خلال الاستعداد الجيد "ولكن أهم عنصر في تحقيق هذا الفوز كان الحماس الكبير من الجماهير".