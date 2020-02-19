كلوب: قدمنا أداء جيدا لكن دفاع أتلتيكو كان استثنائيا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن دفاع أتلتيكو مدريد لعب دورا بارزا في فوز فريقه على ليفربول 1 / صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن دفاع أتلتيكو قدم أداء رائعا وكان تركيزه في المباراة استثنائيا بالفعل ليقود الفريق إلى الفوز.

وقال: "استقبلت شباكنا هدفا. التعويض لم يكن سهلا على الإطلاق. استحوذنا على الكرة بنسبة 70 % ولكن أتلتيكو نجح في الحفاظ على تقدمه. قدم أتلتيكو أداء متميزا في اللقاء وكان دفاعه في غاية التركيز والحماس".

ودافع كلوب عن لاعبيه ، مؤكدا أن الفريق قدم الأداء الجيد الذي سافر إلى مدريد لتقديمه ولكن الفريق فقد تركيزه في بعض الأوقات من المباراة.

واختتم: "لست مستاء من طريقة ومستوى الأداء ولكن هجماتنا لم تكن حاسمة في مواجهة هذا الدفاع المتميز من أتلتيكو. كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة. وسنسعى لتحويل النتيجة لصالحنا في لقاء الإياب".