 اليوم.. بدء إنزال ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2020 6:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

اليوم.. بدء إنزال ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بسبب كورونا

السفينة السياحية دياموند برنسيس
السفينة السياحية دياموند برنسيس
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 6:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 6:10 ص

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" بسبب فيروس كورونا سيبدؤون في النزول منها اليوم الأربعاء.

وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها.

وخلال ذلك الوقت، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 542 شخصا.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية.

وأجلت الولايات المتحدة بالفعل عددا من مواطنيها.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو ثلاثة أيام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك