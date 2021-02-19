إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن جدول ومواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بدء الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجارى حتى الاثنين 8 مارس المقبل بالنسبة للصف الأول ، ومن الأحد الموافق 28 فبراير الجارى حتى الخميس 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى.

وأشار الى أن الامتحانات تجرى على فترتين بنظام يوم ويوم لكل صف، وأنها تجرى الكترونيا بالمدرسة من خلال لجان مراقبة ومؤمنة، مع مراعاة الزمن المخصص للأجابة لكل مادة، وأنه يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.

وأضاف أنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى أيام : السبت 27 فبراير الجارى لمادتى : اللغة العربية والأحياء ، الاثنين أول مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ، الأربعاء 3 مارس المقبل لمادتى : الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، السبت 6 مارس المقبل لمادتى : الفلسفة والمنطق والفيزياء ، ويوم الاثنين 8 مارس المقبل لمادتى : التاريخ والكيمياء.

أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فتم تحديد الجدول بيوم الأحد 28 فبراير الجارى لامتحانات مادتى : اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات ( عام ) ، الثلاثاء 2 مارس المقبل لمادتى : الأحياء ( علمى ) والفلسفة والمنطق ( أدبى )، الخميس 4 مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) وعلم النفس والاجتماع ( أدبى ) ، الأحد 7 مارس المقبل لمادتى : الفيزياء ( علمى ) والتاريخ ( أدبى ) ، الثلاثاء 9 مارس المقبل لمادتى : اللغة الأجنبية الأولى ( عام ) و الكيمياء ( علمى ) ، ويوم الخميس 11 مارس المقبل لمادتى : التطبيقات الرياضية ( علمى ) والجغرافيا ( أدبى ).