التعليم: هدفنا تحصيل الطلاب للحد الأدنى من المعلومات لمواصلة الدراسة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن قرارات الوزارة تأتي للتأكد من اكتساب الطلاب المعلومات الأساسية، التي تمكنهم من مواصلة التعلم.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه تم وضع امتحان الشهادة الإعدادية بهذه الآلية بهدف ضمان تحصيل الحد الأدنى من المعلومات المفترض الحصول عليها، مع الحفاظ على صحتهم.

وأكد أن الطالب لن يستطيع مواصلة التعلم في الفصل الدراسي التالي حال لم يستذكر دروسه ويحصل على المعلومات الأساسية في الفصل الدراسي الماضي.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات في المواد الأساسية، ومن يجتاز هذا الامتحان يكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول.

وأضاف الوزير، في بيان تليفزيوني اليوم، أنه بذلك يكون قد تم تقييم أداء الطالب، ولكن نتيجة هذا الاختبار المجمع لن تدخل في المجموع الكلي للطالب، ولكنه سيريح الطالب في مذاكرة منهج الفصل الدراسي الأول آخر العام، ويؤدي الطلاب الامتحان في يونيو في آخر العام في الفصل الدراسي الثاني بالشكل المعتاد للامتحانات.