المفوضية الأوروبية تقاضي ألمانيا بسبب مخالفات لقانون حماية الطبيعة

رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية على ألمانيا أمام المحكمة الأوروبية بسبب مخالفات لقانون حماية الطبيعة على مدار أعوام.

وذكرت المفوضية في بروكسل اليوم الخميس، أن ألمانيا " لم تحدد بعد عددا كبيرا من المناطق كمناطق حماية خاصة".

وتتعلق القضية بتنفيذ توجيه الموائل للحفاظ على الموائل الطبيعية ولحماية الحيوانات والنباتات البرية في الاتحاد الأوروبي، ويتمثل لب التوجيه في تحديد مناطق حماية في الاتحاد الأوروبي ويتضمن ذلك ما يعرف بأهداف الحفظ لحماية مجموعة الأنواع أو استعادتها.

كانت المفوضية الأوروبية بدأت في عام 2015 إجراءات تُعْرَف بإجراءات الإخلال بالعقد ضد ألمانيا، غير أن برلين لم تبدد شكوك المفوضية على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت المفوضية أن "المهلة الممنوحة لاستكمال التدابير الضرورية لكل المناطق في ألمانيا" انتهت قبل أكثر من عشرة أعوام في بعض الحالات.

وأخذت المفوضية على ألمانيا أن "أهداف الحفظ المحددة للمناطق في ألمانيا ليست كافية من ناحية الكم أو القياس".