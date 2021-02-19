مي عمر بعد نجاح مسلسل «لؤلؤ»: أشعر بمسؤولية أكبر في تقديم أعمال ترضي الجمهور

علقت الفنانة مي عمر، على نسب المشاهدة العالية التي حققها مسلسلها «لؤلؤ»، قائلة: «مخلياني قلقانة وخايفة أكتر وبقول طب اللي جاي إيه؟، وهل هيحقق نفس النجاح دا ولا لاء؟».



وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الجمعة، إنه بعد نجاح مسلسلها «لؤلؤ» أصبحت تشعر بسؤولية أكبر في تقديم أعمالًا ترضي الجمهور، ذاكرة أن المشاهدين يتعلقوا بالأدوار التي تقدمها كشخصية «شهد» التي قدمتها في مسلسل «الأسطورة».



وأضافت أنها كانت تتوقع نجاح المسلسل، خاصة لأنها كانت تؤدي الشخصية بحب، معلقة على تقديمها بطولة مطلقة لأول مرة، «كنت مرعوبة، لأنها كانت مسؤولية كبيرة».

وذكرت أنها تأثرت جدًا عند إزالة ديكور منزل «لؤلؤ» لتعلقها الشديد بالشخصية والعمل، متوجهة بالشكر لمهندس ديكور المسلسل أمير عبد العاطي.



وعن أدائها لدور مطربة في المسلسل على الرغم من أنها لا تجيد الغناء، أوضحت أنها كانت تخشى أن ظهر تفاوت بين الصوت والصورة، متابعة: «قبل عرض المسلسل نزل أغنيتين وفي ناس كتير فضلت متلخبطة ومش عارفين يحددوا هو صوتي ولا لا، لدرجة صحابي شكوا وسألوني دا صوتك ولا لا على الرغم أنهم عارفين أني بعمل المسلسل».



وذكرت أنها سجلت بالفعل أغاني المسلسل بصوتها باستديو الفنان نادر حمدي، لكي تتعلم كيف تؤدي الأغنيات، مضيفة أن صناع العمل حرصوا على معرفة أسباب انجذاب الجمهور لمسلسلات التركية ليراعوها في مسلسل «لؤلؤ».



وعن الشائعة التي أثيرت أن مسلسل «لؤلؤ» يقدم قصة حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكدت أن صناع العمل نفى أكثر من مرة ذلك، معللة سبب ظهور الشائعة أن بطلة العمل نجمة كبيرة لها قصة كفاح كالفنانة شيرين عبدالوهاب.



وتابعت: «اتبسطت أوي بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل لأن الإقبال لقيته جامد عليه، والناس مبسوطة وردود فعلها حلوة أوي»، موضحة أنها كانت قلقة من انخفاض نسب المشاهدة خلال أول عشر حلقات من العمل.



وأفادت بأن مشهد المواجهة بينها وبين صديقتها «مروة» في المسلسل من أقرب المشاهد لها، معقبة: «أنا بحب المسلسل دا أوي بكل مشاهده».