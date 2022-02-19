أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، عن مسابقة لشغل 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام 4 سنوات تخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية.

وقال مصدر بالهيئة إن الوظائف المتاحة هي : مساعد قائد قطار ممتاز ثالث ومنظم حركة القطارات ثالث ومراقب حركة مركزي ثالث وأخصائي تحكم مركزي CTC ثالث.

وأشار المصدر لـ"الشروق"، إلى أن التقديم للمسابقة مفتوح لمدة شهر ما عدا أيام الجمعة، خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 24 مارس المقبل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهي عبارة عن اختبار قدرات يتم إجرائها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتبعها اختبارات طبية وبدنية وهيئة بالقوات المسحلة.

وفيما يلي شروط التقدم للوظائف الجديدة والأوراق المطلوبة..

• أولا الشروط:

1.أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالريوس من إحدى الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي بنظام 4 سنوات شعبة ميكانيكا أو كهرباء.

2.أن يكون مقيدًا بنقابة التطبيقيين.

3.ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية تلقي الطلبات.

4.أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة.

5.الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

6.أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

7.أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت منها.

8.يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة.

9.أن يتم توريد مبلغ 250 جنيهًا بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

10.تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الهيئة.

11.في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إجراءات التعيين ولمن صدر له قرار تعيين لم يتسلم العلم أو لم يلتزم العمل بالهيئة لمدة 5 سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

• الأوراق المطلوبة:

يرفق في ملف الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية مع إحضار الأصل للاطلاع عليه

1.المؤهل الدراسي

2.شهادة ميلاد كمبيوتر

3.بطاقة الرقم القومي سارية

4.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

5.شهادة عضوية نقابة التطبيقيين حديث عام 2022

6.كارنيه نقابة التطبيقيين حديث عام 2002

7.4 صور شخصية

8.صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد

9.أصل الحوالة البريدية

10.رقم التليفون المحمول الشخصي للمتدم للتواصل عن طريق "واتس أب"