الزمالك بـ الأبيض أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

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عقد مساء الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقرر خوضها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا اليوم على ملعب 11 نوفمبر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيشارك حارس المرمى باللون الأصفر.

ويرتدي ساجرادا "القميص الأخضر والشورت الأسود، والجوارب الخضراء"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك كلًا من العميد أحمد حسني المدير الإداري والكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.