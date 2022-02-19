وزير الخارجية الروسي:أوكرانيا ترفض الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاق مينسك للسلام

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا ترفض الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق مينسك للسلام، من أجل حل النزاع مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

ذكرت وكالة بلومبرج للآنباء أن تصريحات لافروف جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن فرنسا وألمانيا تقومان بدور الوسيط في النزاع الروسي-الأوكراني، من خلال ما يطلق عليه "صيغة نورماندي".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين ناقشا أيضا المطالب الروسية الخاصة بتوفير ضمانات أمنية ملزمة .

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق مينسك هو خطة سلام تم الاتفاق عليها بوساطة فرنسية ألمانية في عام 2015 للصراع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا جنود الحكومة الأوكرانية. وينص الاتفاق على أن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا جزءان يتمتعان بالحكم الذاتي في أوكرانيا. ومع ذلك، لم تقدم كييف بعد تشريعا للحكم الذاتي.

واندلع القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في المنطقة منذ عام 2014، مما أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص. وتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار منذ حوالى سبع سنوات، لكن الجانبين يتهمان بعضهما البعض بانتظام بارتكاب انتهاكات .

ومؤخرا، حشدت السلطات الروسية آلاف القوات والآليات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، وسط تحذيرات أمريكية وغربية من غزو روسي محتمل للبلاد، ونفي متكرر من جانب موسكو.