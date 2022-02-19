 السيطرة على حريق محدود فى مخلفات بمنطقة الحسين - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق محدود فى مخلفات بمنطقة الحسين

محمد أبوعوف :
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 12:01 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 12:01 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، مساء اليوم، على حريق محدود اندلع التهم مخلفات بمنطقة حى الحسين، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقي اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات الإطفاء بتصاعد الأدخنة نتيجة حرق مخلفات بمنطقة المناصرة، على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النار قبل أن تمتد للمحال والمخازن المجاورة لمحل البلاغ.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية بالطريق الرئيسى لسحب أي كثافات حدثت فى أثناء الحريق، كما انتقلت أجهزة المحافظة لمعاينة المكان وإعداد تقرير بالحريق لتسليمه للنيابة.

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