22 مليار جنيه استثمارات قائمة بالمرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة على مساحة 2063 فدانا

ياسر عبدالحليم رئيس جهاز المدينة: الانتهاء من تنفيذ 1149 فيلا.. وجارٍ التخطيط لطرح 1000 فيلا بالمرحلة الثانية

التسليم المبدئى لمشروعات المرحلة الأولى 30 مارس المقبل

قال المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة إن حجم الاستثمارات القائمة بالمدينة تبلغ 22 مليار جنيه لمشروعات جار تنفيذها بالمرحلة الأولى للمدينة على مساحة 2063 فدانا.

اضاف عبدالحليم فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن جهاز المدينة يستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل مبدئى فى 30 مارس المقبل.

وتشمل أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالنسبة للشق السكنى، مشروع الاسكان ذات الطابع الساحلى ويضم 58 عمارة بمعدل تنفيذ 97% وجار الاستلام، ومشروع سكن مصر بعدد 196 عمارة تضم 4704 وحدة سكنية بمعدل إنجاز94%، ومشروع جنة للإسكان الفاخر ويضم 468 عمارة بعدد 11 ألفا و232 وحدة، جار استلام 400 عمارة.

وبالنسبة لمشروع الفيلات يوجد عدد 1149 فيلا ما بين الطابع المودرن والطابع الكلاسيكى، وهى عبارة عن فيلات منفصلة وشبه منفصلة ومتصلة بمعدل تنفيذ 92%؛ حيث جارٍ أعمال التشطيبات للوجهات الخارجية.

أما عن مشروعات المرافق، أشار عبدالحليم إلى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات ومحطة تحلية المياه بطاقة 40 ألف متر مكعب فى اليوم للمرحلة الأولى والمأخذ بطاقة 80 ألف متر مكعب فى اليوم بمعدل تنفيذ 90%.

تابع: جارٍ إنشاء محطة معالجة ثلاثية المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف متر مكعب فى اليوم بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب فى اليوم.

«تضم المبانى الخدمية للمرحلة الأولى مدرستين للتعليم الاساسى بمعدل تنفيذ 98%، ومركزا طبيا بمعدل تنفيذ 98%، وعدد 8 أسواق تجارية بمعدل تنفيذ 100%، ومبنى شرطة وإطفاء وعدد خمس مساجد بنسبة تنفيذ 65%» ــ تبعا لتصريحات عبدالحليم.

وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة التى تعد من أهم مدن الجيل الرابع حوالى 7211 فدانا طبقا للقرار الجمهورى رقم 551 لعام 2019، وتقع المدينة على البحر المتوسط بطول 15 كم، وتبعد مدينة المنصورة الجديدة عن مدينة جمصة بحوالى 6 كم، وعن مدينة دمياط الجديدة حوالى 20 كم، ومدينة بلطيم حوالى 20 كم وعن محافظة الدقهلية 50 كم.

وقال عبدالحليم إن جامعة المنصورة الجديدة تقع ضمن المرحلة الثانية للمدينة، وتضم (كلية القانون الدولى وإدارة الاعمال، هندسة الحاسبات، كلية طب الفم والاسنان، وكلية الصيدلة، والطب البشرى، هندسة المنسوجات، مبنى إسكان طلبة إناث، مبنى إسكان طلبة ذكور، مستشفى جامعيا، مكتبة مركزية).

وتابع: بدأ العمل بمشروع سكن مصر وجنة ضمن المرحلة الثانية للمدينة، كما جار التخطيط لطرح فيلات بعدد يقارب 1000 فيلا.