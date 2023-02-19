رئيس أستون فيلا: تريزيجيه ساهم في بقائنا بالدوري الإنجليزي

قال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، إن أحمد المحمدي يُساعد النادي في مشروعه الحالي رغم رحيله عن الفريق، مشيرًا أن تريزيجيه لعب دورًا هامًا في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف كريستيان بورسلو في تصريحات تليفزيونية: "لدينا تاريخ يدعو للفخر مع اللاعبين المصريين مثل أحمد المحمدي والذي يمثل مصر بطريقة رائعة ويمثل إضافة مهمة للنادي".

وتابع: " المحمدي هو سفير بالنسبة لنادي أستون فيلا ونفتخر به دائمًا ونستفيد بوجوده حتى الآن".

وعن تريزيجيه، قال بورسلو: "تريزيجيه انضم لنا وقدم مستويات رائعة، وساهم في بقاء نادي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكانت لحظة تاريخية له معنا وندين له بفضل كبير للغاية".

وأوضح بورسلو تصريحاته: "أحمد المحمدي يساعد نادي أستون فيلا ومشروعه القادم، ليس لدي معومة مؤكدة بشأن مشاركته بأي شق في النادي تحديدًا، لكنه يساهم في مشروعنا ومساعدتنا".