إضراب موظفي الحدود البريطانيين يؤدي إلى انتظار لساعات طويلة في القنال الإنجليزي

أجبر إضراب في شرطة الحدود البريطانية، المسافرين على الانتظار لعدة ساعات في القنال الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعادت العديد من العائلات العائدة من العطلة الشتوية والمجموعات المدرسية العائدة من الرحلات إلى بريطانيا في وقت متأخر جدا عما كان مخططا له، حيث لم يلحق الكثيرون برحلات العبّارات المحجوزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز اليوم الأحد.

وفي بعض الأحيان ، كان على بعض الحافلات التي تقل المسافرين الانتظار لأكثر من ست ساعات في ميناء كاليه الفرنسي.



وتعاني بريطانيا من بعض أكبر الإضرابات منذ عشر سنوات، والتي وقعت في العديد من الصناعات في الأسابيع الأخيرة، وكانت المدارس والجامعات ووسائل النقل العام والمستشفيات وخدمات الطوارئ من بين المتضررين.

وكان سبب التأخير على الحدود البريطانية هو الإضراب الذي نظمه أعضاء الخدمات العامة والتجارية في البلاد بسبب الأجور.

وأعربت الهيئة الممثلة للعمال عن أسفها للعواقب على المسافرين، لكنها شددت على أن الحكومة هي المسؤولة، لأن عرض زيادة الأجور بنسبة 2% أمر غير مقبول.

وكانت هناك أيضا اختناقات مرورية في دوفر على الجانب البريطاني، لكنها كانت أقصر بكثير. وقالت وزارة الداخلية إن السبب لم يكن الإضراب، ولكن ازدحام في حركة المرور.