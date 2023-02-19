رئيس أستون فيلا: نحاول فتح الطريق أمام المصريين للاحتراف بالدوري الإنجليزي

قال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا، إن هناك محاولة من ناديه لفتح الطريق أمام اللاعبين المصريين للاحتراف بالدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة، بعد نجاح تجربة أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، بجانب توهج محمد صلاح.

وأضاف كريستيان بورسلو في تصريحات تليفزيونية: "نحاول في مساعدة اللاعبين المصريين للوصول إلى الملاعب الأوروبية واكتشاف مواهبهم في الملاعب".

واستمر بورسلو تصريحاته: "لدينا ثقة في اللاعبين المصريين ونحاول اكتشافهم منذ أن يكونوا في عمر 17 عامًا ونساعد في التعاقد معهم وفتح الطريق أمامهم للاحتراف الأوروبي".

وواصل: "لدينا رؤية واضحة تخص النادي، نحن نحاول تأسيس أكاديمية خاصة لنا في مصر لاكتشاف المواهب ونفتح لهم الطريق للسفر إلى إنجلترا وخوض فترة معايشة وبدأ مشوار احترافي".

وأتم الرئيس التنفيذي: "لدينا أكثر من لاعب مصري صغير في السن مثل هيثم، ونحاول جذب المزيد من المواهب، الأمر لن يكون سهلًا لكننا نحاول أخذ المغامرة ومساعدتهم على ذلك".