الكرملين: كلمة بوتين يوم الثلاثاء المقبل تحمل أنباء رنانة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة في أكرانيا، خلال كلمته أمام الجمعية الفيدرالية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 فبراير.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الأحد، أضاف «بيسكوف» في مقابلة تلفزيونية: «الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام».

واستطرد: «بالطبع، في مثل هذه المرحلة المسؤولة والصعبة للغاية من مسيرة تطورنا وحياتنا، الجميع ينتظر الرسالة على أمل سماع تقييم لما يحدث، وتقييم للعملية العسكرية الخاصة، وتقييم للوضع الدولي ورؤية الرئيس لكيفية تعاملنا مع هذا وكيف سنسير قدما».

وأكمل: «هذا على ما أعتقد، هو الشيء الرئيسي الذي ينتظره الجميع، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس سيركز على حياتنا كلها، والتي تدور الآن بطريقة أو بأخرى حول موضوع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)».

واختتم: «العملية العسكرية الخاصة بشكل أو بآخر تؤثر على حياتنا كلها، وتؤثر على الحياة في القارة، وبالتالي، بالطبع، يجب أن نتوقع من الرئيس أن يوليها الكثير من الاهتمام».