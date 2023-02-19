 الأهلي في مجموعة متوازنة بقرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة - بوابة الشروق
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الأهلي في مجموعة متوازنة بقرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 8:17 م

أجريت، من جديد، قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل.

أجريت القرعة للمرة الثانية بعد انسحاب أربعة أندية ليصبح عدد المشاركين 12 فريقا بدلا من 16، حيث انسحب الرباعي: الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي والكويت الكويتي والقوات الفلسطيني.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.

حضر مراسم القرعة: ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري ورئيس اللجنة العليا للبطولة، و حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية، أحمد يوسف كانو رئيس لجنة الاحتكام بالبطولة، وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.


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