الأهلي في مجموعة متوازنة بقرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

أجريت، من جديد، قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل.

أجريت القرعة للمرة الثانية بعد انسحاب أربعة أندية ليصبح عدد المشاركين 12 فريقا بدلا من 16، حيث انسحب الرباعي: الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي والكويت الكويتي والقوات الفلسطيني.

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.

حضر مراسم القرعة: ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري ورئيس اللجنة العليا للبطولة، و حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية، أحمد يوسف كانو رئيس لجنة الاحتكام بالبطولة، وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.