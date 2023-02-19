وزير الخارجية السوري: الاعتداء الإسرائيلي على دمشق جريمة غير إنسانية

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إن الاعتداء الإسرائيلي على دمشق جريمة غير إنسانية، مشددًا على أهمية الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف المقداد، خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مساء الأحد: «يجب إدانة العدوان الإسرائيلي بصورة عاجلة؛ لردعه عن غيه في قتل المدنيين، وانتهاك سيادة الدول».

ونوه أن «الاعتداء الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية، وخصوصًا أن سوريا تسابق الوقت؛ لمعالجة النتائج الكارثية للزلزال المدمر».

وقتل 5 سوريين وأُصيب 15 أخرون جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة (سانا)عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه، قوله إنه «في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من خلال إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين».

وأشار إلى أن «وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، قائلًا إن «العدوان أسفر عن حصيلة أولية للوفيات ارتفعت إلى خمسة شهداء، بينهم عسكري، فيما أُصيب 15 مدنياً بجروح، ومن بينهم حالات حرجة، فضلا عن تدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من أحياء دمشق ومحيطها».

كما أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق على سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الاسرائيلي على العاصمة دمشق، وفقا لوكالة (سانا).

وقالت الوكالة الرسمية في خبر مقتضب إن «العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق تسبب بوقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في عدد من الأبنية السكنية».

وبدوره، ذكر التلفزيون الرسمي أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون، بعد منتصف ليل الأحد في هجوم صاروخي إسرائيلي على مبان سكنية في العاصمة دمشق.

وأشار التلفزيون الرسمي السوري، إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في دمشق، منها حي كفر سوسة السكني قرب مدرسة إيرانية.