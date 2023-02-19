رابطة العالم الإسلامي وماليزيا تبحثان التعاون ومواجهة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية

بحث الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم الأحد في الرياض، مع وفد من ماليزيا برئاسة وزير الخارجية الماليزي الدكتور زامبري عبدالقادر، عدداً من المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإسلامية والدولية، وآليات التعاون الثنائي حيالها.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أنه في مقدمة آليات التعاون بين الجانبين التعاون في مواجهة تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وعموم خطابات الكراهية، التي تثير الانقسامات داخل المجتمعات الوطنية وتؤجج الصراع والصدام بين الثقافات والحضارات، متناولًا في هذا السياق الجرائمَ العبثيةَ المعزولةَ والمرفوضةَ دوليًّا، التي تعمَّد فيها بعض المتطرفين المعزولين الإساءةَ لنسخ من المصحف الشريف.



كما شهِد اللقاء مناقشة مهمات مجلس علماء جنوب شرق آسيا، الذي يعتبر أول تضامن عُلمائي في تاريخ المنطقة، توافق على إنشائه- تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي.



وثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ما تتميز به ماليزيا من النموذج الحضاري الأمثل للتعايش بين التنوع الديني والإثني.