تيبليتسه يعلن تمديد إعارة محمد ياسر من الأهلي

أعلن نادي تيبليتسه ستاينادلي التشيكي تجديد فترة إعارة محمد ياسر، لاعب النادي الأهلي لمدة موسم جديد.

وجاء في بيان رسمي من تيبليتسه التشيكي: "سيحل المهاجم المصري محمد ياسر ضيفاً على تبليتسه ستاينادلي في الموسم القادم، بعدما تمكن النادي من الاتفاق على تمديد إعارته من الأهلي المصري لعام آخر".

وأضاف: "الأهلي هو نادٍ مصري كبير حصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة وياسر هو أحد ناشئيه. ومن هذا الفريق، انتقل إلى تبليتسه في 2022، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الرديف، ومنذ 2023، بدأ تدريجياً في تأكيد نفسه ضمن الفريق الأول".

وكان محمد ياسر، البالغ من العمر 20 عامًا قد شارك في 25 مباراة مع فريق تيبلسه، وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع أربع آخرين.

وأشاد ستيبان فاتشوشيك، المدير الرياضي لنادي تيبليتسه باللاعب محمد ياسر: "لقد تطور اللاعب ليصبح جزءًا مهمًا من فريقنا، ولهذا السبب نحن سعداء لأننا تمكنا من تمديد إعارته".