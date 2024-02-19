منظمة العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إن على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم.



وأكدت أنه على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.



وفي اليوم اللـ136 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق القطاع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأعلن الهلال الأحمر مشاركة طواقمه في مهمة إجلاء الجرحى من مشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 5 مركبات إسعاف أجلت 14 جريحاً واثنين من المرافقين، وتم نقل الحالات إلى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني في محافظة رفح.



وقالت وزارة الصحة بغزة إن 150 مريضا لا يستطيع الحركة مكدسين داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر الطبي دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية.