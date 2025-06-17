من دمية صغيرة بأسنان بارزة تباع داخل صناديق المفاجآت، إلى شخصية تباع نسختها بالحجم الطبيعي بأكثر من مليون يوان، أصبحت "لابوبو" ظاهرة ثقافية في الصين وخارجها. جذبت نجوم عالميين مثل ريهانا وليزا من فرقة بلاك بينك، وتسببت في طوابير طويلة من المعجبين، ووصل هاشتاج اسمها إلى ملايين المشاهدات على تيك توك، وبقدر ما أثارت الدمية إعجاب الجمهور، فقد أثارت أيضا اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

وفي هذا التقرير، نستعرض كيف ساهمت لابوبو، وفقا لتقارير عالمية، في توسع شركة "بوب مارت" وتحولها إلى علامة واعدة في سوق الترفيه والاستهلاك العاطفي.

أرقام قياسية في المزادات

في تقرير نشرته منصة The Business Times، في 11 يونيو الجاري، تم الكشف عن بيع دمية لابوبو نادرة بلون أخضر وبحجم إنسان مقابل 1.08 مليون يوان، خلال مزاد أقامته دار "يونج لي" في بكين، كما بيعت نسخة أخرى بلون بني مقابل 820 ألف يوان، ليبلغ إجمالي المزاد 3.73 مليون يوان، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من جامعي التحف ومحبي الدمية.

إقبال جماهيري ومشاركة لافتة

نقل نفس التقرير أن المزاد استقطب الآلاف، سواء بالحضور المباشر أو عبر الإنترنت. وكان من أبرز المشاركين رضيع يبلغ 9 أشهر فقط، اشترت عائلته نسخة محدودة من لابوبو باسمه مقابل 32 ألف يوان، ما يعكس اتساع شريحة جمهور الدمية لتشمل حتى الأطفال الرضع.

دعم قوي لسهم الشركة

كما ساهمت شهرة لابوبو في ارتفاع سهم شركة بوب مارت بنسبة تتجاوز 180% هذا العام، ما دفع مؤسسات كبرى مثل "دويتشه بنك" و"مورجان ستانلي" إلى رفع السعر المستهدف للسهم، استنادا إلى أداء الشركة القوي في الأسواق الخارجية، وفقا للتقرير.

مجوهرات مستوحاة من شخصيات الألعاب

ونشرت وكالة رويترز في 13 يونيو الجاري تقريرا تناول فيه خطوة جديدة لشركة "بوب مارت"، حيث افتتحت أول متجر مجوهرات لها تحت اسم "Popop" في مدينة شنجهاي. ويقدم المتجر تشكيلة من الإكسسوارات المستوحاة من شخصيات الشركة الشهيرة مثل لابوبو وMolly وSkullpanda، بأسعار تبدأ من نحو 350 يوان وتصل إلى 2699 يوانا، مستهدفة عشاق العلامة الباحثين عن التميز بأسعار معقولة.

مشاعر وانتماء لدى المستهلكين

وأشار تقرير رويترز، إلى أن منتجات بوب مارت تمثل نموذجا للاستهلاك العاطفي، حيث يشتري المستهلكون، خصوصا من فئة الشباب، منتجات تزرع فيهم مشاعر الفرح والانتماء. إحدى الزبائن تحدثت للوكالة عن شرائها أسورة لابوبو بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أن التصميم والألوان هما ما يجذبها، وأن ابنتها الصغيرة تحبها أيضا.

هل تصبح بوب مارت "ديزني الصين"؟

في التقرير ذاته، عبر المستثمر "تشانج زان مينج"، الذي يملك أسهما في الشركة بقيمة 100 مليون يوان، عن اعتقاده بأن بوب مارت قد تكون النسخة الصينية من ديزني، نظرا لتسعيرها الذكي وفهمها العميق للجمهور، ما يمنحها فرصة قوية للنمو في الأسواق العالمية.

حضور قوي على تيك توك

كما تشير بيانات TikTok Creative Center، إلى أن هاشتاج #labubu سجل على تيك توك أكثر من 675 ألف منشور خلال آخر 120 يوما، ووصل الإجمالي إلى 2 مليون منشور، ويظهر الرسم البياني ارتفاعا واضحا في الاهتمام مؤخرا، خاصة بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما التي تمثل 66% من الجمهور.

هذا الحضور الرقمي يعزز من مكانة لابوبو كرمز ثقافي بين الشباب، ويدعم استراتيجية بوب مارت في الوصول إلى جيل جديد من المستهلكين.