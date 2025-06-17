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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق في مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي استهدفته إسرائيل أمس.

وقالت وكالة «إيسنا» الإيرانية، إن «الدخان المتصاعد من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ناجم عن تجدد اشتعال النيران جراء هجوم الأمس».

📹 شبکه خبر:‌ دود مشاهده شده در ساختمان صداوسیما ناشی از شعله‌ور شدن مجدد آتش حمله دیروز است



بیچاره خواهید شد | תהיו אומללים#اسرائيل_سقطت pic.twitter.com/wi5mJujL4I — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 17, 2025

شبکه خبر:‌ دود مشاهده شده در ساختمان صداوسیما ناشی از شعله‌ور شدن مجدد آتش حمله دیروز است pic.twitter.com/9tDVDQCdj9 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 17, 2025

وقصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، أمس الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الاستوديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.