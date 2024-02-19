تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي

وقدم محامي الموسيقار مستندات لهيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة تفيد تحويل المبلغ المالي إلى حساب المتهم، كما طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمتهم "ن. أ" في 2023 بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي 2 مليون و280 ألف جنيه مملوك للمجني عليه الموسيقار حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل مرض الموسيقار حلمي بكر، وأحضر له شخصًا ادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف الموسيقار لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله المتهم.