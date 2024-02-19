المجر تعرقل فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على مستوطنين بالضفة الغربية

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عرقلت المجر فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل، حسبما صرح عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ودعا وزراء خارجية بلجيكا وإيرلندا وإسبانيا التكتل إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يوضح للمستوطنين المتطرفين" أن خرق القانون لن يمر دون رد.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حذر قبل الاجتماع من أن التكتل يفتقر إلى الإجماع المطلوب لفرض عقوبات.