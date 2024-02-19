وزير الخارجية الفلسطيني: يجب تطبيق قوة القانون ضد الاستعمار

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحصول على الأراضي الفلسطينية بالقوة وبالفصل العنصري وتجاهل حق الشعب في تقرير مصيره هي انتهاكات للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن هناك التزامًا قانونيًّا وأخلاقيًّا لردع ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تطبيق قوة القانون ضد الاستعمار.

وأوضح أن فلسطين ترغب في تحقيق العدالة التي تتعرض للتأخير والتجاهل منذ فترة طويلة، مشددًا على ضرورة حماية هذه المبادئ لحماية الجيل الفلسطيني من القمع.

ودعا لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها الفلسطينيون لفترة طويلة، وتطبيق القانون الدولي على أي دولة دون أي شروط.

وشدد على أنه لا يمكن لدولة أن تتخلى عن أي التزامات لها، وأن تتعرض لهذه الالتزامات، مؤكدًا أن فلسطين تسعى للحصول على حقوق شعبها وبينها استقلال دولة فلسطين وفقًا لحدود 1967.