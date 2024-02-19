عمرو أديب يثمن زيارة الخطيب لنادي الزمالك: مبادرة حمراء لإزالة كل المصائب المعلقة

ثمن الإعلامي عمرو أديب، الزيارة التي أجراها وفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مقر نادي الزمالك؛ لزيارة إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «الزيارة من مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء تاريخية»، مشيرًا إلى أنها تحدث للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

وأضاف: «العلاقات بين الأهلي والزمالك كانت في أسوأ حالتها، وتأتي المبادرة الحمراء لإزالة كل المشكلات والمصائب المعلقة بين القلعتين، وننتظر رد الزمالك على هذه المشاعر التاريخية والشيء العظيم».

واستنكر في سياق متصل، الزحام أثناء خروج الخطيب من نادي الزمالك، قائلًا: «ليه كل حاجة في مصر بالتدافع ده؟! أنتم شايفين كام موبايل؟؟».

ونوه أن هذا التدافع يتكرر في مناسبات عدة؛ سواء جنازات أو أفراح أو مناسبات وغيرها، مضيفًا: «الخطيب طالع عشان يوصل عربيته، ولو كان وقع لتحولت المسألة لذكرى سيئة جدًا، ما هذا التكالب عند المصريين في كل حاجة!».

ووصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مقر نادي الزمالك ظهر اليوم الاثنين، وذلك لزيارة إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وحرص حسين لبيب على استقبال مجلس إدارة الأهلي في مقر الأبيض، واصطحبه إلى المبنى الاجتماعي، حيث عُقدت جلسة ودية بين جميع الأطراف.