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استدعاء السفيرين الروسيين في السويد وفنلندا للاحتجاج على وفاة نافالني

كوبنهاجن- (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 9:28 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 9:28 م

انضمت السويد وفنلندا إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي استدعت السفراء الروس لديها للاحتجاج على وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية في فنلندا، التي تقع على الحدود مع روسيا، اليوم الإثنين، إنها استدعت السفير الروسي "للتأكيد على أن روسيا مسئولة (عن وفاة نافالني)، وللمطالبة بتحقيق كامل وشفاف".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع "إكس": "سنواصل الدعوة إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في روسيا".

كما استدعت وزارة الخارجية السويدية المبعوث الروسي إلى السويد للاحتجاج على وفاة نافالني، وفقا لوكالة أنباء "تي تي" السويدية.

وتوفي نافالني، 47 عاما، في مستعمرة عقابية في سيبيريا في ظروف غير واضحة.

وأكد المتحدث باسمه وفاته يوم السبت بعد إعلان السلطات الروسية عن الوفاة يوم الجمعة.

وكان المعارض المعروف سجينا منذ عام 2021.

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