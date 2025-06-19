قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، إن الشعب الإيراني يشهد «عدوانا واضحا وصريحا عليه منذ 6 أيام»، موضحا أن بلاده كانت على وشك بدء جولة جديدة من المحادثات مع الأمريكيين في 15 يونيو، لكن قبل ذلك بيومين، «تم مهاجمتنا من قبل الإسرائيليين في منتصف الليل».

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، مساء الخميس، أن الهجمات استهدفت «مناطق سكنية، ومسعفين، ومواطنين آمنين في منازلهم، وأساتذة جامعاتنا»، مؤكدا أن ما حدث هو «جريمة ضد الإنسانية بكل بساطة، وقتلوا عسكريينا وهاجموا كل مكان».

وتابع: «منشآتنا النووية هي أماكن محمية بموجب القانون الدولي»، مؤكدا أن «مهاجمتها هي جريمة وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وحذر من احتمال التدخل العسكري الأمريكي لاستهداف المنشآت النووية المحصنة مثل منشأة فوردو، قائلا: «إذا تدخل الأمريكيون، فبالتأكيد لن نكون مقيدي الأيدي، وسنفعل كل ما يلزم لحماية شعبنا ومصالحنا».

وأعرب عن أسفه إزاء حماية الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية النظام الإسرائيلي من التعرض للانتقاد خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مجلس الأمن، مشددا أن ما يحدث هو «عار على كل من يحمون هذا النظام الإسرائيلي».

ونفى سعي إيران للتواصل مع واشنطن أو تل أبيب لإعادة إحياء المفاوضات، قائلا: «هذا غير صحيح، لا، نحن لا نتواصل مع أحد.. نحن ندافع عن أنفسنا، ولا يمكننا التفاوض تحت وطأة التهديدات وشعبنا يتعرض للقصف يوميا ضد النظام الإسرائيلي الذي يساعده ويحيمه الأمريكيون وغيرهم، نحن لا نستجدي شيئا نحن ندافع عن أنفسنا فقط».