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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران.

وأكدت في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" الإخبارية، أن "العالم يساند الرئيس ترامب في مساعيه لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، وفق قولها.

وأضافت: "إسرائيل نجحت في تخطي التوقعات بشأن قدرتها على عرقلة البرنامج النووي الإيراني، وإيران في وضع صعب وضعيف للغاية بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل".

وأوضحت أنه "سيكون على إيران التوصل إلى اتفاق أو مواجهة عقوبات وخيمة وأرسلنا لهم اتفاقا واقعيا"، قائلة: "الرئيس ترمب يريد الحلول الدبلوماسية لكنه ليس متخوفا من استخدام القوة".

وأشارت إلى تقديم إفادة وإطلاع ترامب اليوم على العملية الإسرائيلية ضد إيران، مضيفة: "إيران لديها كل الاحتياجات اللازمة لتصنيع السلاح النووي".