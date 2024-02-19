فون دير لاين تسعي لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية مع التركيز على قطاع الدفاع

جعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مسألة تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي محورا رئيسيا لحملتها للترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وحددت فون دير لاين (65 عاما)، والتي فازت بتأييد حزبها المسيحي الديمقراطي الألماني- تيار يمين الوسط- بالإجماع، خلال اجتماع عقد في برلين اليوم الاثنين، الأولويات ومن بينها قطاع الدفاع وفرض قيود على الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين لحزبها "نحتاج إلى وضع اتفاق الهجرة موضع التنفيذ وتعزيز الحدود الخارجية لأوروبا معا.. ويجب أن نوسع قدرات أوروبا الدفاعية. وهنا أفكر قبل كل شيء في القاعدة الصناعية".

وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن حملتها للترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية، قائلة إن حبها للاتحاد الأوروبي نما خلال فترة توليها منصبها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فون دير لاين قوله اليوم الاثنين في برلين "خلال خمسة أعوام، لم ينم فقط حبي لأوروبا، ولكن بالطبع تجربتي أيضا بشأن مدى ما يمكن أن تحققه أوروبا لشعبها".

وأعادت فون دير لاين إلى الأذهان كيف أنها قالت بشكل حدسي "نعم" منذ خمسة أعوام، عندما تم طرح مقترح أن تتولى منصب رئيسة المفوضية.

وأضافت" أريد أن أترشح لفترة رئاسة ثانية".

وأشارت فون دير لاين إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والرقمية كأحد نجاحاتها خلال الفترة الأولى لتوليها رئاسة المفوضية.