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إسرائيل تهدد باجتياح رفح بحلول رمضان

وكالات
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 7:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 7:45 ص

حذر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من أنه إذا لم تفرج "حماس" حتى شهر رمضان عن كل الرهائن فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا على رفح، التي تجمّع فيها 1.4 مليون فلسطيني.

وقال غانتس العضو في حكومة الحرب أمس الأحد إنه "ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح".

وأضاف غانتس في خطاب ألقاه في القدس خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية "سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان".

وتابع "لأولئك الذين يقولون إن الثمن باهظ للغاية، أقول بكل وضوح: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة الاحتفال بأعياد شهر رمضان".

ولا ينفك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يؤكد عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، رغم الدعوات التي يوجهها إليه جزء من المجتمع الدولي للتراجع عن هذه الخطة.

 

 

 

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