القناة لمياه الشرب تجري صيانة لمنظومة الكلور بمحطات الشركة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مراجعة وصيانة منظومة الكلور في محطات مياه الشرب، بإقليم القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس" لإطالة عمرها الافتراضي وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين واستعدادا لفصل الصيف.



وأضاف عصمت بالانتهاء من مراجعة وصيانة منظومة الكلور فى محطات مياه وادي الإسماعيلية منها الملاك، القنطرة غرب، فايد الكبرى، المنايف، أبوخليفة ومحطة تحلية مياه نفيشة، بجانب محطة معالجة مياه صرف صحي أبوخليفة وصيانة المنظومة فى محطة رفع الدوايدة ومحطات مياه القصاصين.



ونوه بمراجعة أعمال منظومة الكلور بمحطة البورسعيدية ومتابعة رافع مياه السماكين، الضبعية، البعالوة ومحطات مياه مركز ومدينة أبوصوير، والتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدتي محطة مياه أبوسلطان للفلوميتر وضبط مفاتيح جرعة الكلور، ومراجعة أعمال صيانة محطة مياه المستقبل الكبرى، والتأكد من ضبط جرعات الكلور.



وأوضح أن إدارة منظومة الكلور تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، وتدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وإجراء الصيانة فى حضورهم لرفع كفاءتهم العملية.